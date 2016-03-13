دينا أحمد ناشطة تطالب الرئاسة بقانون لحماية الحيوان

أين حماية الحيوان ؟



بعد إنتشار الجرائم الوحشية في قتل الحيوانات بصورة مهينة شاهدها الملايين على مواقع التواصل الإجتماعي و على الفضائيات مما أساء لسمعة المصريين في العالم ، أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الماده 45 من الدستور المصري لحماية الحيوان بقرار جمهوري حيث يوجد بند شامل و صارم يمنع قتل الحيوانات بالشوارع و النوادي .

كما يجيب أن يتم توفير محميات طبيعية بكل محافظة لرعاية الحيوانات ومنع الضرب بالرصاص والسم والتعذيب .

شبكةعيونالإخبارية

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