محافظ قنا: إنشاء 10 مدارس ضمن مشروع تطوير وتحسين البيئة التعليمية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وبنك التعمير الألمانى KFW وهيئة التنمية الألمانية GIZ، حيث تم إنشاء 10 مدارس "خمسة بمركز قوص وخمسة بمركز دشنا"، ضمن مشروع تطوير وتحسين البيئة التعليمية "النايل الألمانى"، كما تم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة لتطوير منظومة النظافة بقرى المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وذكر الهجان، أنه يجرى إعداد دراسة بالتعاون مع الجانب الألمانى لإنشاء أول مدرسة ألمانية على أرض المحافظة، وكذلك افتتاح فرع للجامعة الألمانية بقنا، مؤكدًا أن المحافظة تأمل أن يشارك الجانب الألمانى بالتكنولوجيا المتطورة التى يملكها فى مجال تنقية مياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الصغيرة والنائية عن طريق إنشاء محطات المعالجة الثلاثية.

فيما عبر السفير الألمانى على سعادته بأن تكون محافظة قنا، هى أول محطاته خارج القاهرة منذ استلامه لمهام عمله بمصر فى عام 2015، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الجانب الألمانى ومحافظة قنا فى مجالات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة، موضحًا أن هناك منحة ألمانية مقدمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بمبلغ 57 مليون يورو، لرفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى.

ومن المقرر أن يزور السفير الألمانى شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لمتابعة المنحة المقدمة من( GIZ) والإطلاع على سير العمل بالمعمل المركزى ومركز التدريب والتجديد بالشركة والحاصل على شهادة الأيزو.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ويوليوس جيورج لوى السفير الألمانى بمصر، بحضور لورا أوكسل المستشارة العلمية عن الجامعات الألمانية، واللواء هانى محمود حمدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعزت بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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