مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تعلن شروط الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، فتح باب تلقى طلبات الحج لاعضاء الجمعيات الاهلية اعتبارا من ٨ مارس وحتى ٢٠ مارس الجارى، وذلك لجميع الجمعيات (الأهلية/التعاونية) والتي من أغراضها تيسير رحلات الحج لأعضائها والمستوفية للشروط.

وسرد البيان عدد من الشروط وهى، أن يمر علي قيدها عامين في 1/1/2016، وحجم مصروفاتها وفقا لأخر ميزانية عمومية معتمده من الجمعية العمومية لا تقل عن (خمسون الف جنيه مصري)، وتقرير مراجعة أعمال الجمعية مرضي خلال العامين السابقين ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات قانونية ارتكبتها.

وتتضمن الشروط، أن تقوم الجمعيات المستوفية للشروط الموضحة بعالية بترشيح أعضائها الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط، وهى أن يكون مر علي عضويته بالجمعية ستة أشهر علي الأقل عند تقديم الطلب ومنتظم في سداد الاشتراكات حتى تاريخ الإعلان، واللا يكون سبق له الحج من قبل، وأن يكون مقيم بدائرة المحافظة وفقا لبطاقة الرقم القومي وخلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداء المناسك بالاعتماد علي نفسه.

وأوضح البيان، أنه يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية علي الجمعيات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها ويتم استيفاؤه من الأعضاء الراغبين في الحج والمرافق لهم من أحد الأقارب (الملزمين لأسباب ضرورية صحية أو اجتماعية)، ويكون له نفس الفرصة عند إجراء القرعة بحد أقصى ثلاثة أعضاء في الاستمارة الواحدة، (ويستثنى من سابقة الحج المحرم المرافق للسيدات الأقل من 45 سنة اللاتي لم يسبق لهن الحج أو الأبناء المرافقين لوالديهم من كبار السن أو المعاقين غير القادرين علي خدمة أنفسهم).

وتتلقي طلبات الحج لأعضاء الجمعيات اعتبارا من 8 مارس وحتي 20 مارس الجارى، علما بأنه لن يلتفت لاي طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

وطالبت الشروط، أن يقدم عضو الجمعية طلب الحج للجمعية المنضم إليها وتراجع الجمعية البيانات مع العضو وتوقع على صحتها وتتحمل الجمعية المسئولية فى حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة البيانات، وتوقع الجزاءات على الجمعية بالحرمان من تقديم طلبات الحج لأعضائها وفقا للمدة التي تقرها لجنة الحج بالمحافظة، وتقدم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية علي النموذج المشار إليه مستوفي كافة البيانات ومرفق به صورة شخصية حديثة، وصورة بالرقم القومي وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم.

وتتولى الإدارة الاجتماعية تسليم مقدم الطلب كعب النموذج معتمد، ويعتبر هذا النموذج بمثابة عقدبين الحاج الفائز بالقرعة والمؤسسة، يوضح واجبات ومسئوليات كل من الطرفين وذلك فور سداده لقيمة الاشتراك خلال المدة المحددة وطبقا للقواعد المعتمدة.

وتضمن البيان، أن يتم التأكيد على مراجعة كافة بيانات استمارة الحج مع مقدم الطلب بعناية فائقة طبقا للمستندات المقدمة من الحاج نفسه و مراعاة المرافقين،و ذلك لتفادى الأخطاء التي قد تحدث من عدم المراجعة، وأن يكون (للزوج والزوجة والوالدين والأبناء والأشقاء) حق التقدم في طلب واحد لقرعة الحج ولهما نفس الفرصة في الفوز بالحج معا.

ويلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بتقديم تقرير طبي من أحد المراكز أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية التى تقرها لجنة الحج بالمديرية يثبت الحالة الصحية للمرشح و مدى قدرته على أداء المناسك من عدمه.

وتقوم المديرية بمتابعة استيفاء بيانات أمر التوريد، من حيث اسم الحاج ورقمه بكشف الفائزين بالقرعة وقيمة الاشتراك واعتماده من مدير المديرية او من يفوضه وتسليمه للحاج بعد التوقيع باستلامه في السجل المخصص وتعهده بالسداد خلال أسبوع من تاريخ الإذن وإلا حل محله الذي عليه الدور في قائمة الاحتياطي(علي الترتيب) دون مهلة إضافية.

ويقوم الحاج بإيداع تكلفة الرحلة وفقا للأسعار المحددة والمعلن عنها من المؤسسة في حينه، وذلك بحسابها ببنك مصر- فرع جاردن سيتي رقم (00000011-199-122) أو أي من فروع البنك بالمحافظات، والتأكيد على قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي بسداد رسوم الرحلة ، ويجب أن تكون قسيمة السداد بالبنك باسم الحاج الفائز بالقرعة، على أن يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة علي السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد اقصى مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من المديرية.