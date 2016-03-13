الكويت: رفع الحصانة عن النائب "عبد الحميد دشتى" لإساءتة للسعودية

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وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بدولة الكويت على المذكرة المقدمة من وزارة العدل الكويتية برفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتى فى قضية رقم 10/ 2016 حصر أمن دولة (قضية الإساءة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة).

وأكد مقرر اللجنة أحمد القضيبى فى تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أنه تم التصويت على المذكرة بإجماع الحضور ومناقشتها فى جلسة الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يصوت عليها النواب.

وأوضح القضيبى أن اللجنة وافقت بالإجماع على المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 31من القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو فيصل الشايع.

ولفت القضيبى إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 ‏من القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من الأعضاء دكتور عبد الرحمن الجيران وعودة الرويعى و أحمد مطيع العازمى وحمدان العازمى و مبارك الحريص وإحالته للجنة المختصة.

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