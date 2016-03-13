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مظاهرات حاشدة بالمغرب ردا على تصريحات بان كى مون حول الصحراء الغربية

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مظاهرات حاشدة بالمغرب ردا على تصريحات بان كى مون حول الصحراء الغربية مظاهرات حاشدة بالمغرب ردا على تصريحات بان كى مون حول الصحراء الغربية

بدأت صباح الأحد، مسيرة حاشدة بالرباط، أعدت لها القوى السياسية والشعبية والجمعيات الأهلية بالمغرب.. ردا على تصريحات بان كى مون حول قضية الصحراء الغربية.

وانطلقت المسيرة حوالى الساعة العاشرة صباحا، من ساحة باب شالة، لتمر عبر شوارع المدينة، وستصل إلى شارع محمد الخامس أمام البرلمان. ومثلت الأقاليم المغربية بمشاركين من كل جهات المغرب، حيث بدؤوا فى التوافد على المسيرة منذ الصباح الباكر.

واندفعت حشود المواطنين المشاركين فى هذه المسيرة بكثافة بحيث انطلقت المسيرة بشكل تلقائى قبل الموعد المحدد لها وهو الساعة العاشرة صباحا.

والجدير بالذكر أن مجلسى النواب والمستشارين قد عقدوا جلسة استثنائية لمناقشة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والذى اتهمته القيادات السياسية بالمغرب بعدم الحيادية والانحياز غير المبرر.
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