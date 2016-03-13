رئيس الوزراء لنواب القليوبية: أرفض بيع القطاع العام ونطرح بعض أسهمه بالبورصة

قال النائب البرلمانى، خالد يوسف، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية، تطرق إلى الملامح العامة لبرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، مضيفا: "الملامح جيدة ولكن يبقى آليات التنفيذ لأهم ما يتضمنه البرنامج".

ولفت فى تصريحات له عقب اللقاء إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى تأكيد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام تماماً ولكن سيتم طرح بعض أسهمه فى البورصة، موضحا أن أعضاء محلس النواب ناقشوا أهم مشكلات المحافظة من البطالة والصرف الصحى.

- اليوم.. رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة على نواب البرلمان بالقليوبية