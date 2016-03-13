السيسي يشيد بمواقف مقدونيا المنحازة لإرادة الشعب المصرى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بزيارة الرئيس الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف إلى القاهرة، موضحاً أن هذا اللقاء هو الثانى مع الرئيس المقدونى بالقاهرة عقب اللقاء الأول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عام 2014.

وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية اليوم، الأحد، أنه أ تفق مع نظيره المقدونى على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الثنائى بين البلدين مشيدا بموقف مقدونيا المنحاز لإرادة الشعب المصرى مما يؤكد على العلاقات الوثيقة بين الشعبين، والتى تمتد لعقدين من الزمن.

- الرئيس المقدونى يصل القاهرة للقاء السيسى

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