الأمن العام ينفذ ألفين حكم قضائى ويضبط 101 سلاح نارى

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى؛ لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 101 قطعة سلاح نارى، و145 قطعة سلاح أبيض، وضبط 211 قضية مخدرات، و5 تشكيلات عصابية، و11 متهمًا لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و87 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 2037 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 515 دراجة نارية مخالفة.

- الأمن العام ينفذ 10 آلاف حكم قضائى ويضبط 66 قطعة سلاح خلال حملة