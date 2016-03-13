شاهد بـ"كتائب حلوان": نقل التكليفات جاء خلال زيارات الأهالى للمسجونين

واصلت الدائرة الخامسة عشر برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" بسماع شهود الإثبات.

وقال الشاهد "محمد عفيفى" ضابط شرطة، أمام المحكمة، إن تشكيل اللجان النوعية للإخوان تم بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وشرع التنظيم الإخوانى والذى وصفه بـ"الإرهابى"، بتشكيل عدد من اللجان النوعية التى تستهدف منشآت الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء بالأعمال العدائية والتخريبية، مؤكداً أن نقل التكليفات جاء عبر الأهالى الذين كانوا يقومون بزيارة تلك القيادات، وأن تلك اللجان النوعية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت مستخدمين أسماءً حركية تحسباً للرصد الأمنى.

وشدد الشاهد على أن كافة تفاصيل تحرياته من تحديد القيادات المسئولة وطريقة نقل الأسلحة والتمويل، جاء فى المحضر، ومحضر التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة.

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