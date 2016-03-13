مصدر: تقرير عينات تحليل "الإيدز" لمحتجزى قسم الهرم يظهر خلال 10 أيام

كشف مصدر قضائى، أنه تم الانتهاء من سحب العينة للمحتجزين بقسم شرطة الهرم، لإجراء تحليل "الأيدز" لهم بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تتسلم النيابة العامة التقرير النهائى للعينات خلال الـ10 أيام المقبلة.

وكانت النيابة قد استمعت أمس السبت، لأقوال مأمور قسم شرطة الهرم، الذى قال فى التحقيقات، إنه لم يكن يعلم بأن المتهمين الـ3 الذين تم حجزهم بقسم الشرطة متهمين فى قضية شذوذ، خاصة أن من أجرى التحرى عنهم وضبطهم شرطة السياحة، وعليه تم إيداعهم بحجز عمومى.

وأضاف فى التحقيقات، أنه فور علمه باتهامهم فى قضية شذوذ وإصابة أحدهم بمرض "الأيدز"، تم عزلهم على الفور فى حجز انفرادى؛ تفادياً لإصابة أى من المتهمين المحتجزين معهم بالمرض.

- مأمور قسم الهرم للنيابة: بمجرد علمنا بإصابة 3 متهمين بالشذوذ الجنسى عزلناهم