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تأجيل دعوى تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة لجلسة 3 أبريل المقبل

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تأجيل دعوى تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة لجلسة 3 أبريل المقبل تأجيل دعوى تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة لجلسة 3 أبريل المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، لجلسة 3 أبريل القادم.

وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 24661 لسنة 69 ق، طلبات المدعى فى إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة، ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، وإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.


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