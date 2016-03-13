الظهور الأول لميرهان حسين بعد أزمتها مع ضباط الشرطة

ظهرت الممثلة ونجمة ستار أكاديمي المصرية ميرهان حسين لأول مرة بعد أزمتها الأخيرة للمرة الأولى بحفل سبوع "داليدا"ابنة خبير التجميل تامر دهب كما حضر الحفل الفنانين أحمد عز ولطيفة وبمجرد دخول ميرهان إلى الحفل اطمأن أصدقائها عليها إلا إنها رفضت تماماً الحديث عن أي شيء حدث معها مكتفيه بالقول"ربنا هيجيب لي حقي".

وكانت ميرهان تلزم منزلها منذ مشكلتها مع ضباط الشرطة اللذين استوقفوها في أحد الكمائن وإتهمت أحدهم بهتك عرضها كما ورفضت الظهور في عدد من البرامج التلفزيونية للحديث عن مشكلتها.

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