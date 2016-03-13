أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الظهور الأول لميرهان حسين بعد أزمتها مع ضباط الشرطة

Google+ Print

الأحد 13-03-2016 13:11

ظهرت الممثلة ونجمة ستار أكاديمي المصرية ميرهان حسين لأول مرة بعد أزمتها الأخيرة للمرة الأولى بحفل سبوع "داليدا"ابنة خبير التجميل تامر دهب كما حضر الحفل الفنانين أحمد عز ولطيفة وبمجرد دخول ميرهان إلى الحفل اطمأن أصدقائها عليها إلا إنها رفضت تماماً الحديث عن أي شيء حدث معها مكتفيه بالقول"ربنا هيجيب لي حقي".

وكانت ميرهان تلزم منزلها منذ مشكلتها مع ضباط الشرطة اللذين استوقفوها في أحد الكمائن وإتهمت أحدهم بهتك عرضها كما ورفضت الظهور في عدد من البرامج التلفزيونية للحديث عن مشكلتها.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي