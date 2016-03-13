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ممثلة مصرية تتهم طليقها بشروعه في قتل ابنهما بعد منعه من العلاج

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الأحد 13-03-2016 13:20

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي نجلة المخرج جلال الشرقاوي عن تعرضها لاضطهاد من قبل طليقها مشيرة إنه لا يرسل سوى مبالغ مالية زهيدة كمصروفات لمدارس ابنه المريض بمرض نادر في المخ.

وأضافت عبير في لقاء تليفزيوني لها أنها تذوقت المر بسبب مرض إبنها وحاولت علاجه في وفرنسا وأمريكا وفقد ابنها النطق تماما لفترة،نظراً لإصابته بكهرباء زائدة في المخ ولما عادت من أمريكا بدء ابنها في الاستجابة للعلاج فذهب لزيارة والده يوم واحد، وكشفت عبير أن طليقها دكتور طب نفسي وأمراض عصبية ويعرف طبيعة المرض ويعي أن أي تأخير في تناول الدواء يصبح الولد معرض للوفاة ورغم ذلك منع ابنه من الدواء لمجرد إنها تحدثت معه في الأمور المادية لهذا قررت تحرير محضر ضده بالشروع في قتل إبنها وعلى الرغم من صدور حكم غيابي ضده إلا إنها تعجز عن تنفيذه لتواجده في البحرين وعلى الرغم من أن كل هذه المشاكل حدثت منذ 2011 إلا إنها لا تزال متفاقمة حتى الأن ولا يوجد حل خاصة وإنها عرفت أن محاميها الخاص تواطيء مع طليقها موضحة إنها تعرضت للضرب من هذا المحامي بعد ما إكتشفت خيانته لها.

 

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