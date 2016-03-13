كينان أميرزالي أوغلو وخطيبته يغيّران موعد زفافهما

اتفق الممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل وحبيبته الممثلة سنيم كوبال اللذان مضى على علاقتهما العاطفية عام ونصف العام، في اجتماع خاص مع عائلتيهما الأسبوع الفائت، على موعد جديد لزواجهما.

فقد رأى الخطيبان أن لا مبرر لإطالة فترة الخطوبة، فقرّرا البدء بتحضيرات زفافهما النهائية، وتقريب الموعد أسبوعاً كاملاً، وتغيير موعده القديم من 21 إلى يوم 14 أيار/مايو المقبل، على أن يبقى مكان عقد حفل الزفاف هو نفسه في جزيرة (جوندا)؟

وستعدّ المصمّمة توفانا بويوكتشينار فستان زفاف سنيم كوبال المتوقع أن يكون مميزاً وناعماً مثلها.

وسيحضر الأصدقاء المقرّبون من العروسين إلى جزيرة جوندا قبل الزفاف بيوم واحد ليقيموا في ثلاثة فنادق، تمّ حجزها، وسيتم نقل كافة المدعوين بقوارب بحرية إلى الجزيرة بتكلفة مالية تصل إلى 70 ألف دولار أمريكي.

وشوهد سائق كينان أميرزالي أوغلو قبل يوم، وهو يحمل كيس مخصص للمجوهرات قد يكون هدية كينان لخطيبته.