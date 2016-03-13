هذه شروط الفنانات والمذيعات السعوديات لاختيار شريك العمر

مهما بلغت كل فتاة في أحلامها يظلّ حلم الزواج هو الأبرز والأهم في حياتها، وليس حلم الزواج فقط لمجرّد الزواج، بل هناك مجموعة مواصفات وأحلام تتمنّى كل فتاة وجودها في شريك العمر حتى تكتمل سعادتها في حلم العمر، وقد يكون منها ما هو مستحيل، وآخر يمكن تحقيقه. وفي ضوء ذلك، التقت "سيدتي" بمجموعة من الفنانات والمذيعات السعوديات لتحكي وتعبّر كل واحدة منهنّ من خلال السطور التالية عن شروطها التي تحلم وتتمنى توفّرها في شريك العمر حتى تكمل معه مسيرة حياتها:



تحلم بما تتمنّاه كل النساء

ذكرت نصرة الحربي «ممثلة وإعلامية سعودية» أنها تحلم بمواصفات تفضّل أن يتحلّى بها شريك العمر، ومن أهمها: أن يكون يراقب الله دائماً وأبداً في كل ما يفعله، وأن يكون محباً لأهله ومحترماً لهم، وألا يكون عائقاً لها في مشوارها المهني وحجر عثرة في طريق نجوميتها، بالإضافة إلى أنها تتمنى أن يكون جميلاً ورائعاً في أعين كل النساء ويهابه جميع الرجال.

الكيمياء لا بدّ أن تكون متوافقة

في حين ترى ريفان كنعان «ممثلة لبنانية بدأت من الوسط الفني السعودي» أن من الضروري أن يكون شريك حياتها حريصاً على أداء الصلاة في الدرجة الأولى، وأن يكون هناك توافق في الكيمياء بينهما، وأن يكون حريصاً على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى ضرورة وجود لغة حوار مشتركة وتفاهم في أمور الحياة، وأن يكون هادئاً بطبعه. والحب في النهاية هو الرابط الحقيقي بين الزوجين وبدونه تتلاشى كل الروابط.

لا بدّ أن يكون خادماً لبلده

ترى أبرار باهبري «معدّة برامج سعودية» أن الشكل المقبول مهم بالنسبة إليها ولا ترغب أبداً في الرجل الوسيم، وذلك لخشيتها عليه من أعين النساء، ومن الضروري أن يكون خلوقاً في تعامله وعلاقاته ومثقّفاً في فكره لاستكمال مسيرتها معه، وتتمنى أن يكون شريك العمر خادماً لبلده ومهتماً في تطوير مجتمعه ومسؤولاً يعتمد عليه في أشياء كثيرة سواء داخل المنزل أو خارجه، خاصة، تقول، «أننا في الوقت الحالي قلّما نجد من يهتم بأمر المسؤولية وبتحمّلها».

يحبّني كثيراً ويحترمني أكثر

نجحت فدوى الطيار «إعلامية سعودية في القناة الثقافية السعودية» في التخطيط لمواصفات شريك العمر، والتي اقتربت كثيراً من تحقيقها فيه، حيث تحلم بأن يكون شريك العمر راضياً كل الرضى بعملها الإعلامي ومتقبّلاً له بشكل كامل؛ لأنها ترى من وجهة نظرها أنه عندما لا يكون هناك تقبّل من الرجل لمهنة شريكة الحياة فسوف تتحوّل حياتهما إلى جحيم، بالإضافة إلى ضرورة وجود الحب والاحترام، فمن دون هذين الأمرين لا تستطيع فدوى إكمال العيش مع شريك العمر، ولا ننسى أنها تتمنى أن يكون طموحاً وكريماً لكي تعيش معه عيشة كريمة ومميّزة، وأن يتمتّع بمستوى فكري واجتماعي راقٍ جداً.

أريده طويلاً وعريضاً ووسيماً

ترى سعاد البازي «معدّة برامج سعودية» أن شريك العمر لا بدّ أن يكون طموحاً في أحلامه وكريماً وسخياً في طبعه وماله ومشاعره ومحباً لأهله كثيراً؛ لأن الذي لا يكون فيه خير لأهله لا يكون فيه خير لأحد. كما تتمنى أن تكون فخورة به في المجتمع، وذلك لما يقدّمه من إنجازات مميّزة، وأخيراً تريده جميل المظهر ووسيماً وطويلاً وعريضاً (ضاحكة).

أن يكون حليماً وليس عصبياً

تحلم أفنان فؤاد «ممثلة سعودية» بأن يكون شريك العمر محترماً ومقدّراً لها بشكل دائم وفي جميع الأحوال، كما تتمنى أن يكون حليماً بطبعه ومتفهّماً للأمور وحكيماً، فهي لا تحب العصبية. وتحلم بالرجل الحريص على مظهره كثيراً حتى لو لم يكن وسيماً، وكذلك أن يتحلّى بالكرم والتفاهم، وحينها لو خيّرها بين البقاء معه أو البقاء في عملها فحتماً سيكون على هرم اهتماماتها.

نريد حلّ مشاكلنا من غير تدخّل الآخرين

ترى أمل عبدالله «مراسلة سعودية في القناة الأولى» أن التفاهم والعون والصبر من أفضل السمات التي تتمنّاها في شريك العمر، علاوة على أن يكون مظهره مرتّباً بغضّ النظر عن وسامة الشكل، وتتمنى أن تتوّج علاقتهما بالمحبة والمودّة، وألا يكون للأهل أو الأصدقاء من الطرفين أي تدخّل في حياتهما الخاصة، حيث أن هذه الحياة تخصّهما، ولا يحق لأحد أن يتدخّل في حلّ أمورهما الخاصة.

لا يجبرني على الطبخ

ترى شادية عبد العزيز «مذيعة سعودية في بانوراما أف أم mbc group» أن الثقافة التي يتحلّى بها شريك العمر على رأس هرم تلك العلاقة، ومن الضروري أن يكون ثرياً وعاشقاً للسفر والتجوال، وأن يوافق على عملها ولا يجبرها على الطبخ نهائياً (ضاحكة)، وإن لزم الأمر يطلب من خادمة أهله أن تقوم بالطبخ بدلاً منها أو أن يأكلا «دليفري».

أريده رياضياً متوازناً

تحلم لجين سامي «مذيعة سعودية في القناة الأولى» أن يكون شريك العمر ذا عقلية متوازنة، فلا يكون منغلقاً ولا منفتحاً، كما تتمنى أن يكون وسيماً ويكون جسمه رياضياً وغير ذلك من المواصفات، مشدّدة على ضرورة تقبّله لمهنتها، وأن يكون داعماً نفسياً ومادياً لها حتى لو لم يكن غنياً وثرياً؛ لأن الثراء قد يأتي بعد الزواج.

لي ذمة مالية مستقلّة

تشترط دلال سالم «مذيعة سعودية في قناة روتانا» ألا يحرمها شريك العمر من عملها أو من إكمال دراستها، كما أنه من الضروري أن يؤمّن سكناً مستقلاً لها حتى تشعر باستقلاليتها. وإذا فكّر بالزواج من أخرى، فعليه أن يدع لها حرية الاختيار في إكمال حياتها الزوجية معه أو تركه، وأخيراً تتمنى ألا يكون له شأن في كل ما تمتلكه من أموال أو أملاك.

الشعور بالأمان مطلبي في شريك العمر

ذكرت أمل محمود «مذيعة تلفزيونية» بأنّ من أهم المواصفات التي تتمناها في شريك العمر أن يكون منفتحاً ومتفهماً وواعياً لمتطلبات المجتمع حتى يكون عوناً لها في مجالها الإعلامي، كما تتمنى أن يكون عفوياً وبسيطاً ولا يعرف للتصنع طريقاً، ومهتماً بنظافته الشخصية ومظهره، وذا شكل مقبول لأنه ليس بالضروري أن يكون وسيماً. فالجمال جمال الروح، وأخيراً يكون هذا الزوج الأمان لها بعد العائلة وذلك لأنّ الأمان هو الدافع الأهم والأبرز لبقائها واستمرارها معه.

لا أريده محبّاً للرياضة

تشترط هناء العلواني «إعلامية رياضية» في شريك العمر أن يكون هادئاً؛ لأنها عصبية وتحتاج لشريك يتحملها، كما أنها تريده أن يكون متفهماً لطبيعة عملها وسنداً وعوناً لها في مسيرتها الإعلامية، ومن الضروري أيضاً أن يكون خلوقاً وغير محب للرياضة حتى لا تدخل معه في نزاعات كروية، وتكون شخصيته قوية جداً حتى يأخذ حقه منها ومن الناس.

أمور مشتركة

من أهم الشروط التي أجمعت عليها الفنانات والمذيعات:

| ألا يمنعها من مسيرتها الإعلامية أو الفنية.

| ثري وعاشق للسفر والتجوال وكريم.

| حسن المظهر ووسيم ورياضي.

| مثقّف ومطّلع.

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