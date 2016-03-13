البرازيل تهنئ أحمد أبو الغيط لاختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية

بعثت حكومة البرازيل برقية تهنئة للسفير أحمد أبو الغيط، وزير خارجية مصر الأسبق، وممثلها الدائم الأسبق لدى منظمة الأمم المتحدة، وذلك لانتخابه، يوم العاشر من مارس الجارى، كأمين عام لجامعة الدول العربية.

>يذكر أن البرازيل لديها علاقات قوية مع جامعة الدول العربية وأعضائها، وهو ما ينعكس فى التبادل التجارى الواضح مع الدول العربية، والذى وصل حجمه فى عام 2015 إلى 19,2 مليار دولار أمريكى، وتسعى الحكومة البرازيلية، إلى تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون مع الجامعة.

وكانت البعثة الدائمة للجامعة العربية فى برازيليا قد أعيد افتتاحها فى عام 2009، ومنذ مارس 2015، تم اعتماد السفير البرازيلى لدى مصر رسميا من قبل مجلس الجامعة كممثل خاص لدى الجامعة العربية، وفى عام 2015 وعلى هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقعت البرازيل والجامعة العربية مذكرة لتأسيس التعاون والتشاور السياسى.

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