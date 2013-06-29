تومي عمران: نعم تزوجت 3 سعوديات زواج مسيار

في رسالة وصلتنا على "فيس بوك"، قال الفنّان السعوديّ تومي عمران إنّها حصريّاً لـ "سيدتي" و"سيدتي نت"، وجاء فيها أنّه عبر حسابه على "تويتر"، وفي تغريدة له سابقة، رحّبُ بالزواج المدني، وأيضاً بزواج المسيار. وذلك بعد أن نشرت مغرّدة سعوديّة صوراً من حفلة خاصّة لزواجهما. وقال: "لا يوجد عيب أو حرمانيّة في ذلك". وكانت هذه "الدردشة" عبر "الفيس" مع تومي.

* هل فعلاً تزوّجت زواج مسيار؟ ولماذا؟

- نعم، ولم تكن زيجة واحده، بل ثلاث مرات. وأمّا عن السبب، فهناك أسباب مختلفه لكلّ زيجة.

* وهل كان السبب مادياً لك؟

- الموضوع غريب قليلاً، فزواج المسيار هو لفترة محدّدة، ويبعد عن فعل المحرمات. وبسبب إعجابهنّ اتفقنا على الزواج بشروط بين الطرفين، ومنهنّ من حاولت إغرائي مادياً، ومنهنّ من أرادت أن يكون الزواج أبديّاً وتسلّطاً وتملّكاً، بسبب الغيرة الناتجة.

* هل وافق أهل زوجاتك السابقات على هذا الزواج؟

- صراحة، لا أعلم. فقد كُنّ أكبر منّي سنّاً، وبعضهنّ مطلقات وأرامل، ولهنّ الأولويّة بتحديد مطالبهنّ ورغباتهنّ.

*هل هناك مدّة محدّدة لقبولك الزواج بهنّ؟

- نعم، كانت لمدّة أسبوعين فقط. ولكنّ آخر زيجة استمرّت شهراً ونصف الشهر، وتعرّضنا لمشاكل، بسبب إصرارها على أن يكون الزواج أبديّاً، ولم أوافق، فبدأت بالتهديد ونشر صور خاصّة، ما جعلني أحذفها من حساباتي الإلكترونية ، فقد تمادت بالغيرة وسبّ وشتم المعجبات وتهديدهن.

هل تنوي الزواج بطريقة المسيار مستقبلا؟

-(ضاحكاً) لا أعتقد ، فهذه تجربة ومرّت بسلام ، فالعادات العربية غريبة وثقيلة بالنسبة لي.