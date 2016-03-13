الأقصر تستعد لمخاطر السيول والأمطار

أعلنت محافظة الأقصر، حالة الطوارئ في مختلف أجهزتها، تحسبًا لمخاطر السيول والأمطار الغزيرة بعد أن شهدت سماء الأقصر غيومًا كثيفة حجبت أشعة الشمس منذ صباح اليوم الأحد .

وشدد محمد بدر، محافظ الأقصر، في بيانٍ، على رؤساء المدن والقرى باتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية اللازمة بما فيها التأكد من تطهير المخرات واستعداد سيارات شفط المياه.

كما شدد على سلامة السدود وأعمال تكسيه جوانب المخرات، لضمان عدم انهيارها، مراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف، وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات .

واتخذ مسئولو منطقة آثار الأقصر، الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الأثرية بأنحاء المحافظة، حيث تم اتخاذ إجراءات لحماية المقابر الأثرية، وتم الانتهاء منها منذ فترة طويلة بإنشاء أعتاب وحوائط أسمنتية حول مداخلها لحمايتها من المياه.

كما تم تجهيز مواتير لشفطها في حال تسربها إلى الداخل، وكذلك الحال بالمعابد الكبرى، حيث تم وضع خطة لسحب المياه من الأماكن التي تتجمع بها للحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية .

وتم وضع خطة لسحب المياه سريعًا من الأماكن التي تتجمع بها لتجنب تأثيراتها السلبية على القطع الأثرية، والحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية.