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اجتماع بجامعة الدول العربية بشأن التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب

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اجتماع بجامعة الدول العربية بشأن التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب اجتماع بجامعة الدول العربية بشأن التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب

ارشيفية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية.

وأكدت الجامعة العربية  قطاع الشئون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب – في بيان لها، أهمية إنشاء هذه الشبكة لتسهيل وتسريع إجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية، باعتباره أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الإجراءات التقليدية للتعاون القضائي، التي تتميز أحيانًا بالبطء.

وأشار البيان إلى أن التجارب اثبتت أن شبكات التعاون القضائي أصبحت فعالة وسهلة التنفيذ، كما أن تكلفتها ضئيلة للغاية مقارنة بمايمكن تحقيقه من مردود إيجابي في مجالي المنع والمكافحة ونجاحها في تسهيل وتسريع إجراءات التعاون القضائي العربي والدولي.

ولفت البيان الانتباه إلى أن إنشاء التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.

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