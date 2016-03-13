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تيار الغد السورى: نعمل على تأسيس تجمع وطنى للمساعدة فى قيام سوريا جديدة

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تيار الغد السورى: نعمل على تأسيس تجمع وطنى للمساعدة فى قيام سوريا جديدة تيار الغد السورى: نعمل على تأسيس تجمع وطنى للمساعدة فى قيام سوريا جديدة
اجتمع الأعضاء المؤسسين لتيار الغد السورى فى القاهرة يومى الجمعة والسبت فى أحد فنادق القاهرة الكبرى وقد تباحث الأعضاء فى جدول الأعمال المقترح من قبل اللجنة التنظيمية وتضمن مناقشة الرؤيا السياسية للتيار والتى بنيت على دراسة الواقع السورى الراهن وحوامله ومتغيراته.

وأوضح التيار فى بيان صحفى أن رؤيته تتلخص بأهدافها لتأسيس تجمع وطنى يشكل أرضية لعمل جماعى منظم يهدف للمساعدة فى قيام سوريا جديدة مبنية على الحريات والحقوق والقانون دون الاستناد لجنسه أو قوميته أو دينه أو عقيدته.

وتم إقرار النظام الداخلى الضابط للتيار وانتخاب الهياكل التنظيمية والإدارية ومناقشة ورقتى بحث حول الاٍرهاب ومكونات الهوية السورية.

وفى نهاية المؤتمر دعا تيار الغد السورى للعمل الجاد والدؤب وشحذ الهمم فى سبيل تحقيق أهداف التيار التى تصب فى صالح الشعب السورى مع التأكيد على أننا أصحاب مشروع ولا ندعى التمثيل المطلق للسوريين وأن عملنا على الأرض سيكون الحاكم الحقيقى لتيارنا وتطلعاته.


>تيار الغد السورى يتفق على الهيكل التنظيمى ويختار دمشق مقرا

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