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فاطمة الصفي:لا أفضّل الغناء

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فاطمة الصفي:لا أفضّل الغناء فاطمة الصفي:لا أفضّل الغناء

الكويت | عبدالله الشايع | تصوير: يوسف الفيلكاوي | مكياج: آلاء دشتي

تتابع الفنانة الاشبة حديثها وهذه المرة تتطرق إلى إنقاص وزنها ، كما تتحدث عن برامج التواصل الاجتماعي ، إليكم نص اللقاء:
ماذا عن «اللوك» الجديد، وهل أجريت عملية لإنقاص وزنك؟
منذ عام 2005 وأنا أقوم بحمية وأرتدي ملابس فضفاضة. وكل سنة أنقص 7 كيلوغرامات. ولازلت ّة على خفض وزني مع استمراري بممارسة الرياضة. ولهذا، يتردّد في كل عام أنني أجريت عملية جراحية لإنقاص وزني.
ماذا عن برامج التواصل الاجتماعي؟
هناك منتحلون لشخصيتي في «تويتر». ولا أملك أي حساب به. أما في الانستغرام فلديّ أكثر من 140 ألف متابع ومتابعة أتواصل معهم بقدر المستطاع وأنصح الطلبة منهم بضرورة الالتفات للدراسة وعدم الانشغال به. أما بالنسبة لبرنامج «تويتر» فيقف عملي في تصوير المسلسلات أو المسرحيات حائلاً دون التواصل مع جمهوري. ولا أريد أن أنشغل بالردّ على جمهوري. ولهذا، لم أنشئ حتى الآن حساباً في «تويتر».
لماذا لا تقومين بالغناء رغم أنك تمتلكين صوتاً جميلاً؟
لا أفضّل الغناء. فأنا ممثلة. ولا أتخيّل نفسي يوماً ما مغنية، ويقتصر غنائي على الأهل والأسرة. وهم يفضّلون مؤخراً سماع مني أغنية «أدري» للفنانة أسماء المنور.
متى ستتزوجين؟
«كل شي بوقته حلو واللي الله كاتبه بيصير».
هل الاستقرار الزوجـي مهم للفنانة؟
إذا كان الزوج متفهماً ومتعاوناً أهلاً وسهلاً به. ولكن، لن أترك الفن لأجل أي رجل. ومن يردني زوجة يتقبّل ارتباطاتي الفنية، وسيكون التنسيق حينها حاضراً بين حياتي الزوجية والفنية؛ لأنني أستطيع التنسيق بين مسلسلين في آن واحد. وهناك أزواج فنانات أستمتع عند رؤيتهم في التصوير يقفون إلى جانب زوجاتهم.
من هو نقطة ضعفك الذي لا ترفضين له طلباً؟
تضحك، والدي وابن شقيقي عبود. فهو مولود بنفس عيد ميلادي 17-11 وكذلك شقيقي الصغير عبدالله. فهو توأمي وجميعهم لا أستطيع أن أقول لهم كلمة لا.
أين تفضّلين قضاء إجازتك السنوية؟
لا توجد لديّ فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة سوى ثلاثة أشهر. وتختلف رحلاتي الخارجية ما بين الإجازات القصيرة والطويلة. وفي كل عام، أحاول السفر إلى قارة جديدة بعيدة ما بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. ولست تقليدية في السفر

ماذا تقولين للأسماء التالية؟
-هبة مشاري: حبيبتي العزيزة.
-أحمد البريكي: أخي وهو حريص عليّ. فهو حلال المشاكل.
-حمد أشكناني: «أخوي» الصغير، بمثابة عبود شقيقي.
-شوجي: أختي الصغيرة.
-محمد دحام: مخرج مبدع تمنيت أن أعمل معه وتحقّق ذلك.
-باسم عبدالأمير: الأخ الكبير الذي يدلّعنا.
يعقوب عبدالله:رجل بمعنى الكلمة.

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سيدتي

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