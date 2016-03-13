أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جهاز العاشر يشن حملة لاسترداد أملاك الدولة ويزيل 13 محلاً

Google+ Print
بالصور.. جهاز العاشر يشن حملة لاسترداد أملاك الدولة ويزيل 13 محلاً بالصور.. جهاز العاشر يشن حملة لاسترداد أملاك الدولة ويزيل 13 محلاً
شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم حملة لاسترداد ممتلكات الدولة من محلات تجارية وقطع أراضٍ، والتى تم وضع اليد عليها ووصل عددها لأكثر من 144 تعديًا؛ وكان صدر قرار من وزير الإسكان بتنفيذ إزالتها.

وبعد تشكيل لجنة لاسترداد المحلات، قامت إدارة الامن وإدارة الأحياء السكنية بجهاز العاشر، بالتنسيق مع شرطة التعمير، باسترداد 3 محلات كائنة بمنطقة الحى العاشر "قطاع أ"، وبعد الإزالة تم كتابة عبارة المحل ملك الجهاز.

وفى المجاورة 64 تقسيم الأهالى باشرت الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة إشغالات؛ كتحذير لمن تسول له نفسه بالتعدى على ممتلكات الدولة.

حملة إزالة بالعاشر من رمضان (1)

حملة إزالة بالعاشر من رمضان (2)

حملة إزالة بالعاشر من رمضان (3)

حملة إزالة بالعاشر من رمضان (4)

حملة إزالة بالعاشر من رمضان (5)


>- حبس عريف شرطة بـ"مرور الزقازيق" لتعديه على عضو مجلس نواب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365