بالصور.. جهاز العاشر يشن حملة لاسترداد أملاك الدولة ويزيل 13 محلاً

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم حملة لاسترداد ممتلكات الدولة من محلات تجارية وقطع أراضٍ، والتى تم وضع اليد عليها ووصل عددها لأكثر من 144 تعديًا؛ وكان صدر قرار من وزير الإسكان بتنفيذ إزالتها.

وبعد تشكيل لجنة لاسترداد المحلات، قامت إدارة الامن وإدارة الأحياء السكنية بجهاز العاشر، بالتنسيق مع شرطة التعمير، باسترداد 3 محلات كائنة بمنطقة الحى العاشر "قطاع أ"، وبعد الإزالة تم كتابة عبارة المحل ملك الجهاز.

وفى المجاورة 64 تقسيم الأهالى باشرت الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة إشغالات؛ كتحذير لمن تسول له نفسه بالتعدى على ممتلكات الدولة.

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