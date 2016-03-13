بالصور.. إزالة المخلفات بمأخذ محطة مياه شرب قرية الخريجين بكفر الشيخ

تابع المهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس، بكفر الشيخ، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بالكوبرى العلوى بالطريق الدولى الساحلى، وردم البركة الخاصة بالخوازيق للكوبرى، وإزالة مخلفات البريمة وهى عبارة عن أسمنت ومخلفات سائلة، ما أثر على مأخذ محطة مياه شرب قرية الخريجين بالمنطقة الشمالية.

وقال عبد الستار، إنه توجه إلى محطة المياه بحضور المهندس صلاح عبد العال مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطوبس، لإزالة هذه المخلفات وتم حفر بيارة بجوار البريمة على عمق 6 أمتار، لتجمع المخلفات بها وتم معاينة مياه الشرب بالمحطة ولا يوجد بها أى مشاكل والمياه صالحة للاستعمال.

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