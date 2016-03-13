لأول مرة منذ شهر.. الدولار يهبط دون مستوى الـ 9 جنيهات بالسوق الموازية

واصل الدولار هبوطه الملحوظ بالسوق الموازية “السوداء” خلال تعاملات اليوم الأحد ليتخلى عن مستوى ال 9 جنيهات لأول مرة في شهر منذ 12 فبراير الماضي، ليصل 8.90 جنيه، مع زيادة المعروض من العملة الأمريكية بالسوق عقب قرارات البنك المركزي الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات.

وقال محمد عبادي مسئول بإحدى شركات الصرافة – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المعروض من الدولار في تزايد مستمر خاصة من قبل الأفراد والمضاربين منذ الأربعاء الماضي وعقب قرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن سعر الشراء للدولار بلغ 8.90 جنيه والبيع 9.15 جنيه.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارين الاسبوع الماضي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد الطبيعيين والشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والصناعة للسلع الأساسية والاستراتيجية.

> وقالت مصادر البنك المركزي إن البنك يسعى حاليا لزيادة موارد الدولة من الدولار من خلال آليات جديدة للاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وثبت البنك المركزي المصري سعر الدولار في عطاء اليوم عند 7.73 جنيه بعدما عرض نحو 40 مليون دولار أمام البنوك لتلبية احتياجات العملاء، في حين استقر سعر الدولار في البنوك عند مستوى 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع.

أ ش أ