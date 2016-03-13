أبشع الصور لأيدي النجمات !

تطوّرت تقنيات وجراحات التجميل، التي تساعد المرأة على الحفاظ على شبابها. ولا سيما النجمات اللواتي يلجأن إلى كل أساليب التجميل ليظهرن بأجمل صورة أمام جمهورهن. وبالرغم من هذا التطور الملحوظ، إلا أن أيدي النجمات تفضح عمرهن.

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تعتني النجمات بأيديهن وتحاولن تطبيق المرطبات وطلي الأظافر بشكل عصري، الا أن تجاعيد اليد وبروز الشرايين لا يمكن أن يخفى بسهولة. حتى أن عمليات التجميل بدأت تحاول معالجة مشكلة تجاعيد اليد، إلا أن هذه الصيحة لم تنتشر بعد بكثافة.

إليك بالصور تجاعيد أيدي النجمات التي تفضح عمرهن، وإهمال البعض منهن لأظافرهن:

سارا باركير Sarah Jessica Parker بالرغم من جمال وجهها، إلا أنها لا تعتني بأظافرها حتى في الإطلالات الرسمية.

ميغان فوكس Megan Fox تعاني من عدم تناسق في حجم أظافرها.

مادونا Madonna: عادة ما نلاحظها وهي ترتدي الكثير من القفازات في الآونة الأخيرة، وهذا قد يكون ربما للتستر عن الشيخوخة التي تظهر بشكل واضح على يديها.

جينيفر غارنر Jennifer Garner تفقد يداها النعومة حتى أنهما تبدوان كيدي الرجل.

كيلي ريشارد Kyle Richards للأسف أن تكون امرأة بهذا الجمال بيدين قبيحتين.

فيرجي Fergie تظهر بيدين متورّمتين دائمأ.

كيلي ريبا Kelly Ripaتعاني أحياناً من بعض التشققات التي تظهر في الصور.

باريس هيلتون Paris Hilton تعاني من تجاعيد كثيرة في يديها.

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