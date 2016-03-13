طريقة صحيحة لتطويل الرموش بالمكياج

المكياج هو طريقة سهلة للحصول على رموش طويلة، ولكنه قد يحتاج إلى بعض الإتقان وأن يكون لديك قدرة على وضع مكياج العين بطريقة صحيحة.

وللحصول على تلك النظرة الآسرة التي تعتمد على الرموش الطويلة أنت أمام طريقتين:

1. الماسكارا البيضاء: فهذه الطريقة سهلة وبسيطة، وغير مكلفة فقط قومي بتغطية رموشك بالماسكارا البيضاء أولًا، ثم ضعي الماسكارا السوداء حتى تبدو رموشك أطول؛ فإذا لم تمتلكي الماسكارا البيضاء فيمكنك وضع بودرة الأطفال بدلًا منها.

2. الرموش الصناعية: تحتاج هذه الطريقة إلى عدة خطوات وهي:

• قومي بوضع الرموش الصناعية على رمشك العلوي بواسطة الأداة الخاصة بذلك.

• ضعي الماسكارا الخاصة بك كالمعتاد.

• ضعي الماسكارا البيضاء أو بودرة الأطفال على رموشك بواسطة قطنة صغيرة.

• ضعي الماسكارا السوداء الخاصة بك على كافة رموشك وستحصلين على رموش طويلة ورائعة.