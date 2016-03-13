مكياج عيون جذّاب للفتاة الجامعية

بالتأكيد، سيكون أفضل أنواع المكياج الخاص بفتيات الجامعة هو المكياج الطبيعي السلس، الذي يتّسم بالبساطة والهدوء كي يتلاءم مع أجواء الصباح من جهة، ومع أجواء الدراسة الجامعية من جهة أخرى.

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إليك خطوات تطبيق هذا المكياج الناعم الرقيق:

1.الخطوة الأولى: استبدلي كريم الأساس الخاص بك بكريم إخفاء العيوب على أماكن الجلد التي تريدين إخفاءها، مثلًا: تحت العين أو حول الأنف؛ أما إذا كنت ترغبين في معادلة لون بشرتك، فقومي بإضافة قطرات من كريم الأساس إلى المرطّب الخاص بك للحصول على نظرة طبيعية.

2.أحمر الخدود: قومي بوضع القليل من أحمر الخدود ذي اللون الوردي على خديك لإعطاء وجهك نظرةً صحيةً وطبيعيةً، كما يفضّل اختيار أحمر الخدود الكريمي بدلًا من المسحوق حتى يبدو طبيعيًّا.

3.مكياج العين: استغني عن الكحل الأسود فقد يفقدك نظرتك الطبيعية، وقومي بوضع طبقة واحدة من الماسكرا المضادة للماء لتستمرّ معك إلى آخر اليوم وتجعل عينيك أكثر إشراقًا وتألقًا.

4.ملء الحاجب: هي خطوة مهمة جدًا في مكياجك لإعطائك نظرةً أكثر طبيعيةً وتألقًا. عليك ملء الحاجب باللون المطابق للون حاجبيك مع تمشيطه بشكل متساوٍ. يفضل كذلك ترك الحاجب طبيعيًّا كما هو للحصول على نظرة عفوية رائعة.

5.أحمر الشفاه: اختاري لون أحمر الشفاه الذي يشبه لون شفتيك الطبيعي؛ وبدلًا من وضعه مباشرةً على الشفاه، ضعيه على أصابعك أولًا، ثم وزّعيه على شفتيك. وإذا كانت شفتاك جافتين، فاستخدمي بلسم الشفاه بدلًا من أحمر الشفاه.

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