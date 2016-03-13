الأهلي يشكر جلبيرتو وفلافيو قبل العودة من أنجولا

قدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الشكر للأنجوليان جلبيرتو وأمادو فلافيو لاعبا الفريق السابقين على ما قدماه من مساعدات للبعثة منذ وصولها إلى أنجولا.

بعثة الأهلي تغادر أنجولا ظهر الأحد بعد التعادل السلبي مع ريكرياتيفو في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وتواجد الثنائي الأهلي الذي لعب للأهلي في بداية الألفية الجديدة مع بعثة الفريق بشكل مستمر طوال فترة الإقامة في بلدهما.

فقد حرص جلبيرتو نجم الأهلي السابق على الإتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي لاعب الفريق فور إنتهاء مباراة الأهلي وريكرياتيفو للإطمئنان على اللاعبين خاصة أنه لم يتمكن من الحضور بسبب إرتباطه بمباراة مع فريقه بنفيكا الذى يعمل به إداريا.