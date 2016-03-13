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بالصور.. عاملون بالأوقاف يمنعون رئيس الهيئة من دخول مكتبه

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بالصور.. عاملون بالأوقاف يمنعون رئيس الهيئة من دخول مكتبه بالصور.. عاملون بالأوقاف يمنعون رئيس الهيئة من دخول مكتبه
منع عدد من موظفى هيئة الأوقاف، الدكتور على الفرماوى رئيس الهيئة، من الدخول إلى مكتبه وذلك أثناء اعتصامهم بمدخل الديوان العام للهيئة بميدان الدقى منذ قليل.

ونشبت مشادات بين أمن وزارة الأقاف الذى حضر لتأمين دخول الفرماوى، والموظفين، وتدخلت قوات الشرطة وقامت بالفصل بين الطرفين، حيث انصرف رئيس الهيئة منذ قليل، بينما واصل الموظفين اعتصامهم.

وطالب الموظفون، بإقالة قيادات الهيئة ورفع الأجور والتنازل عن القضايا التى تم رفعها ضد 12 موظفا من زملائهم الذين أحيلوا إلى النيابة قبل يومين.
>اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (1)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (2)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (3)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (4)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (5)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (6)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (7)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (8)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (9)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (10)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (11)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (12)

اعتصام - عمال الاوقاف وزارة الاوقاف وقفة احتجاجية (13)


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