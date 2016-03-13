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"القومى لحقوق الإنسان": الداخلية وافقت على زيارة وفد من المجلس لـ"سجن بنها"

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"القومى لحقوق الإنسان": الداخلية وافقت على زيارة وفد من المجلس لـ"سجن بنها" "القومى لحقوق الإنسان": الداخلية وافقت على زيارة وفد من المجلس لـ"سجن بنها"
أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية حددت موعد زيارة وفد المجلس القومى لسجن بنها يوم 21 مارس الجارى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى اطار قائمة زيارات المجلس القومى لعدد من السجون خلال الشهر الجارى.

وقال عضو القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المجلس طلب من قبل زيارة سجن بنها بعد ورود شكاوى إلى المجلس بإن هناك بعض الانتهاكات فى حقوق الإنسان، وكذلك موعد الزيارات، مضيفا أنه بزيارة سجن بنها يكون المجلس زار خلال هذا الشهر 3 سجون.


>- "الاختفاء القسرى" سبوبة المنظمات الحقوقية للتحريض ضد مصر خارجيًا.. "الداخلية": لا يوجد لدينا معتقل واحد.. و"القومى لحقوق الإنسان": الشرطة ردت علينا فى 193 حالة.. ومختار نوح: البرادعى وراء هذه الحملة

- "القومى لحقوق الإنسان" يعلن تفاصيل زيارة وفد المجلس إلى سجن بورسعيد العمومى
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