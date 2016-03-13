سعد الجيوشى: نخطط لإنشاء ميناءين جديدين واستثمار تريليون جنيه خلال 14 عاما

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن الوزارة تخطط لإنشاء مينائين مصريين خلال الفترة المقبلة لتتوسع فى مجال النقل البحرى وتطويره بخدمات متميزة للمواطنين ورجال الأعمال.

وأضاف الجيوشى، خلال مؤتمر مارلوج 5 بالإسكندرية، اليوم، أن النقل البحرى يستمد خبراته من العالم لكى يحقق إنجازات فى مجالات النقل وتطوير الطرق والسكك الحديد والكبارى والمزلقانات وخطوط المترو، مؤكداً أن وزارة النقل لديها خطة للتطوير بتريليون جنيه خلال 14 عاما فى خطة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأشار إلى أن إجمالى الاستمثارات فى الخطة الجديدة ستعتمد على 85% من الاستثمارات لتكون جاذبة لرجال الأعمال، مؤكداً أن الخطة لن تكون جاذبة للاستثمار إلا برؤية واضحة وخطة معلنة للجميع.

وأوضح "الجيوشى" أن مسألة فصل وزارة النقل عن النقل البحرى لتكون لها وزارة منفصلة هو أمر فى غاية الصعوبة خلال الوقت الحالى، ولكن كل ما تقوم به الوزارة هو تطوير مجالاتها المختلفة، مؤكداً أن النتائج تظهر للمواطنين خلال الأربع سنوات المقبلة.

- محافظ البحر الأحمر يناقش تصميم فرع أكاديمية النقل البحرى بالغردقة

- أكاديمية النقل البحرى العربية تنظم حفل تخرج لطلاب الدراسات العليا الأحد