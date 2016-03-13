ننشر صورة طائر اصطدم بجسد طائرة "مصر للطيران" فى لندن

>حصلت "اليوم السابع" على صورة الطائر الذى ارتطم بجسم طائرة مصر للطيران رقم 779 من طراز البوينج 737/ 800، أثناء هبوطها بمطار هيثرو فى لندن مساء الجمعة، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات فى مقدمة الطائرة.

يذكر أن رحلة الشركة رقم 779 ، التى أقلعت أمس الأول الجمعة من مطار القاهرة متجهه إلى لندن وهى من طراز البوينج 737/800 ، كانت قد اصطدمت بطائر أثناء هبوطها بمطار هيثرو، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات فى مقدمة الطائرة، وتم استضافة ركاب رحلة العودة رقم 780، والتى كان من المقرر أن تقلع من مطار هيثرو متجهة إلى القاهرة فى نفس اليوم، وتم تسكينهم بأحد الفنادق القريبة من مطار هيثرو، ليغادروا على رحلة مصر للطيران رقم 778 والتى وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت.

تلفيات بمقدمة طائرة مصر للطيران لاصطدامها بطائر أثناء هبوطها بمطار هيثرو

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عودة طائرة "مصر للطيران" بعد إصلاحها فى لندن نتيجة اصطدامها بطائر

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