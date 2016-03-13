رئيس حى بولاق الدكرور يُحيل موظفين للتحقيق بعد تشاجرهما بالسلاح الأبيض

أحال المحاسب أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، موظفين بإدارة الإشغالات بالحى إلى التحقيق، وإيقافهما عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وقال رئيس الحى لـ"اليوم السابع"، إن كلاً من مدحت سامى عبد الخالق، ومحمود محمد مكى، العاملين بإدارة الإشغالات، اشتبكا واستخداما سلاحًا أبيض، وتبادلا الألفاظ الخارجة أمام العاملين بالحى، مما أدى إلى إشاعة الفوضى والذعر، مضيفًا أنه أصدر قرار رقم 40 لسنة 2016 بنقل المذكورين تحت تصرف شئون العاملين، وإحالتهما للتحقيق.

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