القبض على جزار تسبب فى مصرع طليقته وبناته الأربع حرقا بمدينة السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف ملابسات حادث وفاة ربة منزل وبناتها الأربعة، داخل شقتهم بمنطقة السلام، وضبط "مظلوم إ ع" 45 سنة، جزار، طليق ربة المنزل، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينه وطليقته، وهو ما دفعه للاستعانة بآخر وإشعال النيران فى باب الشقة، ما أدى إلى تفحم الأم وبناتها ووفاتهن، فيما أصيبت صديقة الأم، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ شقيقتى الأم.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من "فادى ع م" 28 سنة، محامى، بنشوب حريق بالطابق الثامن بالعقار سكنه، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ومن خلال الفحص تبين احتراق محتويات الصالة بالكامل، وجزء من غرفة مجاورة، وعثر بالشقة محل الواقعة على جثة كل من شقيقة المبلغ "عزة ع م" 38 سنة، ربة منزل، متفحمة بالكامل، وبناتها "رحمة م إ" طفلة تبلغ من العمر عامان، متفحمة بالكامل، و"رضا م إ" تبلغ من العمر 8 سنوات، طالبة، توفيت إثر إصابتها بالاختناق، فيما عثر على جثة كلا من "نور م إ" 12 سنة، طالبة، و"إيمان م إ" 10 سنوات، طالبة، أسفل العقار محل الواقعة، واللتان توفيتا إثر إصابتهما بكسور بجميع أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو.

كما نتج عن الواقعة إصابة صديقة ربة المنزل "سمر ى ف " 30 سنة، ربه منزل، ومقيمة مدينة الحرفيين، والمصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم نتيجة قفزها من شرفة الشقة، والتى تصادف تواجدها وقت حدوث الواقعة.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ شقيقتى ربة المنزل المتوفية وهما كلا من "سارة ع م" 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالشقة محل الواقعة، و"سماح ع م" 34 سنة، ربة منزل.

وبسؤالهما أقرتا بأنهما حال تواجدهن جميعاً بالشقة فوجئن باشتعال النيران بالصالة، فقامت كل من الرابعة والخامسة والسادسة بالقفز من الشرفة، ما أدى لحدوث إصاباتهن، ووفاة الرابعة والخامسة، وتم نقل السادسة لمستشفى السلام العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7231 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم وضع خطة بحث أمكن التوصل من خلالها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مظلوم إ ع" 45 سنة، جزار، طليق المجنى عليها الأولى، ووالد كل من المجنى عليهن من الثانية للخامسة، و"أحمد س ا" 41 سنة، حداد كريتال، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 2300 لسنة 2014م الزيتون "مخدرات"، والمحكوم عليه فى القضيتين بالحبس شهر فى الأولى، والحبس 6 أشهر فى الثانية.

كما أمكن التوصل لشاهد رؤية "على س ب" 31 سنة، سائق بشركة، ومقيم بالطابق الخامس بالعقار محل الواقعة، والذى أقر بمشاهدته للمتهم الأول حال نزوله من العقار محل الواقعة فى وقت معاصر لارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبطهما وبحوزة الثانى كارت خاص بتشغيل مصعد العقار سكن المجنى عليهن.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه نظرا لانفصاله عن المجنى عليها الأولى بالطلاق منذ 8 أشهر بسبب خلافات بينهما واحتفاظه ببناته بصحبته، توجه منذ يومان إلى محل إقامة طليقته وقام بتسليمها المجنى عليهن (من الثانية للخامسة)، فى محاولة لإنهاء الخلاف، إلا أن الخلاف احتدم بينهما، فاختمرت فى ذهنه فكرة إضرام النيران بباب الشقة سكنها.

وأشار المتهم فى اعترافاته أنه فى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى، وتوجها للعقار سكن المجنى عليهن وبصحبتهما جركن يحوى بنزين، وصعد بمفرده بالمصعد باستخدام كارت التشغيل الخاص به، والذى كان يحتفظ به لنفسه، إلا أنه غلبته العاطفة ولم يتمكن من تنفيذ مخططه فانصرف وتقابل مع الثانى الذى كان ينتظره أسفل العقار محل الواقعة، فقام الأخير بالصعود للشقة وبحوزته جركن البنزين وكارت المصعد وقام بإضرام النيران بباب الشقة، ما أدى لاشتعال النيران بالشقة وفرا هاربان، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل إشعال أب النيران فى زوجته وبناته الأربعة بـ"السلام".. الزوجة ألقت بنفسها من الدور الثامن لتفادى الموت حرقًا بعد تفحم بناتها.. "الجزار" يتلقى اتصالا بعد هروبه بوفاة أحد بناته ويرد: عقبال الباقين

>