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تشيلسي: كوستا لم يعض باري واعتذر عما فعله

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تشيلسي: كوستا لم يعض باري واعتذر عما فعله تشيلسي: كوستا لم يعض باري واعتذر عما فعله

أصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا يوضح فيه موقف دييجو كوستا مهاجم الفريق بعد حادثة "العضة" بمباراة إيفرتون ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كوستا قد تحصل على أول بطاقة حمراء له في مسيرته مع تشيلسي بعد عضه جاريث باري لاعب إيفرتون بمنافسات دور الـ8 من البطولة، وخسر البلوز اللقاء بنتيجة 2-0.

وفي بيان على حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء "دييجو تحدث مع مجلس إدارة النادي بعد المباراة وعبر عن ندمه وأسفه لما بدر منه ضد جاريث باري والذي تسبب في حصوله على بطاقة حمراء".

كما استطرد البيان "لكن دييجو كان واضحا كليا بأنه لم يعض باري في أي لحظة خلال هذا الالتحام".

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