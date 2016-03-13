دراسة:المصابون بمشاكل الخصوبة أكثر عرضة لهشاشة العظام وقصور الغدة التناسلية

وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الرجال المصابين بمشاكل الخصوبة تزداد خطر إصابتهم بمشاكل التمثيل الغذائى وغيرها من الأمراض الأخرى، حيث قام باحثون سويديون بقياس مستويات الهرمونات الجنسية وغيرها من القياسات البيوكيميائية فى الرجال الذين يعانون من ضعف الخصوبة.

وأظهرت النتائج أن العديد منهم معرضون لخطر الإصابة بقصور الغدد التناسلية، انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية، وأيضا علامات أمراض التمثيل الغذائى وهشاشة العظام.

حسب التقرير، تمت الدراسة على مجموعتين من الرجال، المجموعة الأولى على عدد 192 من الرجال الذين يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والمجموعة الثانية 199 شخصا حيواناتهم المنوية منتظمة، وتم مقارنة مستويات الهرمونات الجنسية بين المجموعتين فوجدت علامات كثافة فى العظام التى تشير إلى خطر ترقق العظام بين الرجال الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية.

ووجد الباحثون أن ثلث الرجال تحت سن الـ50 يعانون من مشاكل الخصوبة، وكانوا يعانون من انخفاض بمستويات هرمون الذكورة، الذى يعرف بقصور الغدة التناسلية، حيث كان هؤلاء الرجال الذين يعانون من انخفاض كثافة العظام خصوصا الذين لديهم انخفاض فى هرمون التستوستيرون مما يجعلهم أكثر عرضة للكسور وهشاشة العظام.

قال رئيس فريق البحث الدكتور "Aleksander Giwercman"، إن النتائج أظهرت أيضا تعرض الرجال الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية إلى ارتفاع بنسبة الجلوركوز فى الدم ومقاومة للأنسولين مما يشير إلى وجود نسبة كبيرة حول إصابتهم بمرض السكر، مشيرا إلى أنه من الضرورى التحقق من مستويات الهرمونات التناسلية فى جميع الرجال الذين يعانون من مشاكل الخصوبة، لأنهم معرضين لعدد من الأمراض.

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