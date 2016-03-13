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٢ أبريل.. الحكم في دعوى تتهم الداعية محمد حسان بالإساءة للدين الإسلامي

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٢ أبريل.. الحكم في دعوى تتهم الداعية محمد حسان بالإساءة للدين الإسلامي ٢ أبريل.. الحكم في دعوى تتهم الداعية محمد حسان بالإساءة للدين الإسلامي

محمد حسان (أرشيفية)

حددت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، جلسة 2 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أحد المحامين يدعي فيها قيام الداعية الإسلامي محمد حسان بـ”ازدراء الأديان السماوية ونشر أفكار متطرفة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى”.

وتقدم المحامي أحمد فؤاد عبد اللطيف بدعوى جاء فيها: “أن الشيخ محمد حسان، تحدث في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني، عن زواج الرسول (صلى الله عليه وسلم)من السيدة خديجة بنت خويلد، فقال “إن والدها رفض تزويجها من الرسول محمد لكونه يتيماً، فصنعت السيدة خديجة طعاماً وشراباً، ودعت أباها وزمرة من قوم قريش، فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة لأبيها إن محمد (ص) يخطبنى فزوجنى اياه فزوجها”. واعتبر مقدم الدعوى ما ذكره “حسان”،من زواج النبي من السيدة خديجة في “مجلس خمر”، “تسفيه وازدراء أديان وإساءة للإسلام”.

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