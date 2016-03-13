بالصور.. بدء اجتماع باريس حول سوريا وليبيا واليمن بمشاركة وزير خارجية أمريكا

بدأ صباح الأحد، اجتماع باريس حول سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا بمشاركة وزراء خارجية فرنسا جون مارك ايرولت والولايات المتحدة جون كيرى وبريطانيا فيليب هاموند وألمانيا فرانك- فالتر شتاينماير وايطاليا باولو جنتيليونى.

و يتناول الاجتماع- الذى يشارك فيه أيضا مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موجيرينى- الأوضاع فى سوريا ومدى صمود الهدنة التى دخلت حيز التنفيذ منذ 27 فبراير الماضى برعاية أمريكا وروسيا، وسبل دفع محادثات جنيف قدما للتوصل إلى حل سياسى للنزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات وأسفر عن مقتل أكثر من 270 ألف شخص وتهجير الملايين ونشوء كارثة إنسانية. ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات جنيف غدا الإثنين بين النظام السورى والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويبحث الوزراء المشاركون أيضا ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسى بين القوى السياسية فى اليمن وتنفيذ القرار 2216 لمجلس الأمن الدولى لاستعادة الأمن والاستقرار فى البلاد وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

ويتطرق الاجتماع كذلك إلى خطر تمدد داعش فى ليبيا والحاجة الطارئة لتشكيل حكومة وفاق وطنى برئاسة فايز السراج، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على المسئولين الليبيين الذين يتعمدون عرقلة العملية السياسية فى ليبيا.

و ترى فرنسا أن الوضع الراهن لم يعد ممكنا لما يمثله من خطر على الليبيين وكل المنطقة وكذلك على أوروبا، وتؤكد ضرورة محاربة تنظيم "داعش" فى المناطق التى يزداد فيها نفوذه فى ليبيا، ولكنها ترى فى الوقت ذاته أن الأمر يتطلب، قبل ذلك تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا.

كما يتضمن جدول أعمال "اجتماع باريس" تتطورات الأوضاع فى شرق أوكرانيا وضرورة إصدار قانون انتخابات وفقا لاتفاقات مينسك والاستعداد لإقامة انتخابات فى اقليم الدونباس قبل نهاية النصف الأول من عام 2016.



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