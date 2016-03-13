الاتحاد الليبرالى العربى يدين أحداث "بنقردان" ويقدم التعازى لعائلات الشهداء

أدان الدكتور محمود العلايلى رئيس الاتحاد الليبرالى العربى، الهجمات الإرهابية الغادرة التى استهدفت مدينة بنقردان التونسية على حدود ليبيا.

وقال العلايلى، فى بيان له منذ قليل، إن الاتحاد يقدم أسمى معانى التعازى لعائلات الشهداء من المواطنين العزل، وكل من أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما يتمنى الاتحاد تمام شفاء جميع المصابين إثر هذه العمليات الإرهابية.

وأكد العلايلى، أنه فى الوقت الذى يعلن فيه الاتحاد الليبرالى العربى استنكاره لهذه الهجمات ورفضه التام لمحاولات الإرهابيين لزعزعة أمن تونس، فإن الاتحاد يعلن عن تضامنه الكامل مع أهالى المنطقة المضارة جراء هذا التوتر وعلى وجه الخصوص أهالى بنقردان، لما عانوه من مخاطر أمنية تؤدى إلى تأزم الوضع أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يؤكد مؤازرتنا لقوات الجيش والحرس الوطنى والأمن العمومى فى حربهم ضد الإرهاب والإرهابيين، حتى تعود الحياة اليومية لطبيعتها فى هذه المناطق فى أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها، أكدت النائبة د.ريم محجوب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الليبرالى العربى والنائبة عن حزب آفاق تونس، كما جاء بالبيان، أن الحزب يدعو كل ساكنى المنطقة وكافة مكونات المجتمع السياسى والمدنى للتحلى بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالإجراءات والتدابير الأمنية فى إطار التعاون مع المؤسستين العسكرية والأمنية من أجل دحر هذه الجماعات فى أسرع وقت.

ودعت النائبة، كافة القوى الفاعلة بالبلاد للالتزام بالوحدة الوطنية والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الدستورية الشرعية، لمجابهة أى مخاطر إرهابية قد تهدد أمن المواطنين أو سلامة الوطن واستقراره.

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