إصابة فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

أصيب فتى فلسطينى الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بفلسطين. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة أن الفتى (16 عاما) أصيب برصاص الاحتلال فى يده بجراح متوسطة شرق مدينة غزة.

وفى سياق آخر، أطلقت أبراج الاحتلال العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل النار تجاه رعاة الأغنام والعمال قرب موقع صوفا شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة، وقنابل دخانية ونار تجاه المزارعين شرقى مخيم الفخارى وسط القطاع.

وكان الطيران الحربى الإسرائيلى شن فجر أمس السبت سلسلة غارات على أهداف متفرقة فى قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الطفل ياسين سليمان أبو خوصة (10 أعوام) وشقيقته إسراء (6 أعوام) متأثرة بجراحها الخطيرة وإصابة شقيقهما أيوب (13 عاما) بجراح متوسطة بعد إصابة منزلهم بشظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية .

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