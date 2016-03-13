إيمان عز الدين تغادر قناة «الحياة»

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت الإعلامية إيمان عز الدين، في بيان لها اليوم الأحد، انفصالها عن شبكة تليفزيون الحياة بعد علاقة عمل استمرت ستة أشهر منذ سبتمبر الماضي، قدمت خلالها برنامج ”مفتاح الحياة”، الذي اختاره اتحاد الإعلاميين العرب كأفضل توك شو في مصر خل عام 2015.

واختار اتحاد الإعلاميين العرب، منتصف يناير الماضي، برنامج “مفتاح الحياة”، كأفضل برنامج توك شو في مصر، حيث تم الاختيار من الجمهور، ومن قِبل مجموعة من خبراء الإعلام على أساس التفاعل، وذلك مقارنةً بالبرامج على القنوات الأخرى، وقالت إيمان عز الدين، إن البرنامج عاهد المشاهدين من البداية على المهنية والأخلاق، وأن يكون العين التي يرى بها المواطن ما يحدث بالبلد، وأن مهمتنا هي توصيل صوت المواطنين إلى المسئولين ، مشيرة إلى أن ”التقدير يرجع إلى فريق العمل، لأن هناك نقطة تماس بيننا، وأشكر إدارة قنوات الحياة، لأنها التي أتاحت لنا هذه الفرصة، كما أشكر المشاهدين”.

«عزالدين» ترفض الإفصاح عن سبب الانفصال

و رفضت الاعلامية إيمان عز الذين الإفصاح عن أسباب انفصالها عن قناة الحياة مؤقتا، مؤكدة انه سيتم الإعلان عن الأسباب فى الوقت المناسب .

و تلقت الإعلامية إيمان عز الدين فعليا العديد من العروض من عدة قنوات.