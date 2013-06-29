تشييع جثامين ضحايا اشتباكات الأمس من مشرحة الإسكندرية

شيعت اليوم السبت، جنازة أحمد أحمد متولى الديب "14 عاما" من مشرحة المدينة بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، إلى مدافن الأسرة بمنطقة خورشيد – غرب المحافظة – بعد أن توفى أمس متأثرا بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين مؤيدى ومعارضى النظام الحالى.

ووجه أهل المتوفى الاتهامات إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحملوهم مسئولية مقتل المتوفى، الذى أكدوا عدم انتمائه إلى أى من الحركات، أو الائتلافات، أو الأحزاب السياسية، وعدم وجوده فى إطار احتجاجات الأمس.

وكان تشييع جثمان المتوفى الآخر "محمود أحمد محمد" 26 عاما، تم فى ظل رفض ذويه الإدلاء بأية تصريحات حول الحادث، أو اتهام شخص، أو اتجاه بالتسبب فى مقتله.

بينما ظل جثمان المواطن الأمريكى الجنسية "أندرو بيسرو" موجودا فى مشرحة المدينة، ولن يخرج حتى يوم الغد، وفق إفادة إدارة المشرحة.

أخبار متعلقة:

خروج الجثمان الأول باشتباكات الإسكندرية أمس من مشرحة كوم الدكة