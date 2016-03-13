بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة «الزند» بسبب تصريحاته عن النبي

تقدم المستشار حمدي مجاهد الشيوي، المستشار بهيئة قضايا الدولة سابقًا، اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق رقم 3670 عرائض النائب العام ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل بسبب تصريحاته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مطالبا بمحاكمته.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد أدلى بتصريحات في حوار تليفزيوني له عبر إحدى الفضائيات الخاصة أول من أمس الجمعة، قال فيه: ” لقد ذكروا أهل بيتي ومن يذكر أهل بيتي أقاضيه ومش حسيبه و هسجنه حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم”.

«الشيوي« في بلاغه : مافعله «الزند» هو «احتقار» و«تطاول» على أشرف الخلق جميعًا

وجاء بالبلاغ المقدم إلى النائب العام “أن مافعله المستشار أحمد الزند في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس إزدراء للأديان فحسب و إنما هو احتقار وتطاول على سيد ولد أدم وأشرف الخلق جميعًا صلى الله عليه وسلم”.

وأكد البلاغ أن “وزير العدل قد قال كلمة لو مزجت بماء البحر لنجسته وينبغي أن نعلم أن العقوبة على قدر الشرف فإن كان المجرم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيرا كانت العقوبة أضعافاً مضاعفة”.

وتابع البلاغ : “إن أقل توقير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحال وزير العدل فوراً إلى القضاء والذي يصدر حكماً يليق بصاحب العصمة والشفاعة والرحمة المهداة والسراج المنير سيدنا و حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

واختتم البلاغ “أن المصيبة العظمى والطامة الكبرى أن الزند أزهري خريج الشريعة والقانون ثم وزير عدل في بلد الأزهر، ولا يجرؤ على الإطلاق أن يذكر رجلاً ممن هم في السلطة بل تطاول وتجاوز الأدب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.