تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف برنامج «أبله فاهيتا» إلى 16 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة دعوى تطالب بوقف برنامج “أبلة فاهيتا”، لجلسة 16 مارس، لتفريغ الأسطوانات المثبتة بمحضر الجلسة.

وكان سمير صبرى المحامى، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، الذى يعرض على قناة cbc، وقال “إنه يخالف القيم والأخلاق ويحتوى على إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع”.

وأضافت الدعوى، أن برنامج “أبلة فاهيتا” الذى تقدمه دمية صناعية وصفها بـ”البلهاء” تتبارى وتتباهى فى التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق وبإيحاءات جنسية فجة، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت وتشاهده بعض الأسر، ولا يمكن أن يقال أن هذه حرية رأى أو إبداع.