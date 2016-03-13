السفير الألماني: 1.7 مليار يورو حجم الاستثمارات الألمانية في مصر

أكد “يوليوس جيورج لوي”، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات الألمانية بمصر بلغ قدرها 1.7 مليار يورو.

وأضاف لوي ، في بيان، أن الاستثمارات الألمانية بمصر، تمثل 70 شركة بحجم عمالة يصل 23 ألف موظف، موضحًا أن ألمانيا تقدر الجانب المصري، وخاصةً أن هناك تعاون إيجابي بمختلف المجالات .

وأشار “جيورج لوي”، اليوم الأحد ، خلال زيارته لمحافظة قنا، والتي رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، حين زار خلالها عدد من المشروعات الممولة من الجانب الألماني أن قضية الطالب الإيطالي ” ريجنتى ” لا تشغل الجانب الأيطالى بمفرده.

وأضاف أنها تهم كافة الدول التي لديها طلاب يدرسون في بمصر، و” أننا نتحدث مع الجانب المصري بشأن حقوق الإنسان باعتبارها أهم مقومات تحقيق الاستقرار السياسي”.

وشدد سفير ألمانيا بالقاهرة، أن مكافحة الإرهاب ومحاربته لايتم بالدور الأمني فقط، وأنه لابد من مشاركة المواطن، والذي يُعد الشريك الأصلي للأمن .

وأضاف أن الوفد الألماني، والمُكلف بالإطلاع على الأجراءات الأمنية بالمطارات يُعد الوفد الثالث من نوعه، حيث يقوم الوفد بمتابعة والإطلاع على الإجراءات الأمنية بمطارات شرم الشيخ و مرسى علم و الغردقة.

وأكد على ضرورة أن يشعر المواطن الألماني بالأمان داخل الطائرة وعلى الأرض بمجرد الوصول للمطارات، مضيفًا أن مصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها.

وأوضح سفير ألمانيا بالقاهرة، أن المانيا من ضمن الدول التي لم تصدر قرارًا بوقف الطائرات الألمانية إلى مصر، حيث أن طائرات ” الشارتر” مازالت تعمل إلى مرسى علم والغردقة، وأما بالنسبة لشرم الشيخ فكانت نقطة الخلاف بسبب الفصل بين الركاب والحقائب .