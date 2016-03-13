ساعة ذكية لتخطيط الحوادث إلكترونيا وسوار لقياس مستوى اللياقة

دشنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي اليوم على هامش افتتاح "أسبوع المرور الخليجي" ساعة ذكية ستعمم على أفراد وضباط دوريات المرور تمكنهم من تخطيط الحوادث الكترونيا وإصدار المخالفات وتحديد موقع الحوادث والحصول على المعلومات لارتباطها بمركز الأنظمة الذكية بمرور أبوظبي.

وللإطمئنان على سلامة ومستوى اللياقه البدنية لأفرادها، دشن مرور أبوظبي سواراً يقيس مستوى اللياقة البدنية لديهم من خلال قياس الضغط وضربات القلب ومستوى الإجهاد.

ودشنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي رخصة قيادة رمزية للأطفال ستصدر للراغبين من طلاب المدارس تهدف لتوعية الطلاب بالأشخاص المسموح لهم الصعود في مركباتهم ومنهم أفراد العائله وسائقي الحافلات المدرسية وذلك على هامش أسبوع المرور الخليجي.