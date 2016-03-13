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القوات العراقية تصد هجومين لمسلحي «داعش» بصلاح الدين

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القوات العراقية تصد هجومين لمسلحي «داعش» بصلاح الدين القوات العراقية تصد هجومين لمسلحي «داعش» بصلاح الدين

قوات الجيش العراقي

صدت القوات العراقية هجوما لمسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، ودمرت جرافة مفخخة و3 سيارات مزودة بأسلحة رشاشة وقتلت من فيها، كما أحبطت قوة من “الحشد الشعبي” فجر اليوم هجوما لمسلحي داعش على حقول “علاس” النفطية بصلاح الدين.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء شاكر جودت، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القوات صدت الهجوم، كما ضبطت مخزن سلاح لداعش بمنطقة “اللاين” غرب سامراء وعثرت به على 19 صاروخاً محلي الصنع من نوع “جهنم”.

وأضاف أن قوة من لواء المغاوير الثالث قتلت 4 إرهابيين يشكلون مفرزة استطلاع لداعش ودمرت سيارة لهم شمال غرب ناحية الصينية بصلاح الدين وفجرت 88 عبوة ناسفة وسيارة مفخخة وست حاويات تشمل مادة(سي فور) شديدة الانفجار في مطار الصينية المحرر.

وتمكنت قوات “الحشد الشعبي” في خط الدفاع عن حقول علاس النفطية من تدمير سيارتين مفخختين وأجبرت مسلحي التنظيم على الانسحاب من المنطقة.

على صعيد متصل، قصف طيران التحالف الدولي موقعا لداعش في حي البكر شمال قضاء”هيت” بالأنبار، مما أسفر عن مقتل مسؤول الانتحاريين في التنظيم المدعو إسماعيل محمد خلف الساطوري و4 انتحاريين كانوا بالموقع.

أ ش أ

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