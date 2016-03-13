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«عمران»: تشكيل لجنة تنفيذية عليا لتطوير البورصة

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«عمران»: تشكيل لجنة تنفيذية عليا لتطوير البورصة «عمران»: تشكيل لجنة تنفيذية عليا لتطوير البورصة

محمد عمران

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة،  قرارا رقم (40) لسنة 2016 بتشكل لجنة تنفيذية عليا للبورصة المصرية تختص باقتراح وتطوير السياسة العامة لنظام العمل ومعاملة العاملين .

وذكرت البورصة فى بيان لها اليوم الأحد،  أن اللجنة ستقوم أيضا بمناقشة استراتيجية البورصة ووضع الأهداف الاستراتيجية لها وتقييم المشروعات الجديدة قبل تنفيذها واعتماد الموارد المخصصة لها ، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من العاملين وذلك في اطار دعم الذاكرة المؤسساتية للبورصة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات ، وتمكيناً للمرأة.

وأضافت أنه بإستثناء رئيس البورصة ونائبه وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية فإن اللجنة تضم في تشكيلها وبحكم طبيعتها نسبة 50% من السيدات المشهود لهن بالكفاءة من العاملين بالبورصة.

أ ش أ

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