سوبر سبورت: الأهلي افتقد متعب أمام مرمى ريكرياتيفو

سلط موقع "سوبر سبورت" المختص بالكرة الإفريقية الضوء على تعادل الأهلي سلبيا مع ريكرياتيفو ليبولو بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن الأهلي لم يتهدد مرماه طوال اللقاء بهجمة قوية شكلت خطرا على دفاعا، حتى في غياب حارسه المخضرم شريف إكرامي ووقوف أحمد عادل عبد المنعم الحارس البديل.

وأوضح التقرير أن الأهلي افتقر لخدمات عماد متعب المهاجم المصاب، وذلك على خلفية إهدار عدد من الفرص "السهلة" أمام حارس ريكرياتيفو والتي كان متعب ليسجلها ويسبب مشاكل للمضيف الأنجولي.

بينما أشار موقع "بي بي سي" الرياضي إلى أن المدرب الهولندي للمارد الأحمر مارتن يول شعر بالإحباط بعد فشل فريقه في ترجمة الفرص التي صنعوها إلى أهداف.

وألمح الموقع إلى أن الأهلي يسعى رفقة مدرب توتنام السابق إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا التاسع في تاريخه.

كما ألقت "بي بي سي" الضوء على مواجهة أليكس ماكليش مدرب الزمالك الأولى بدوري أبطال أفريقيا ضد يونيون دوالا الكاميروني الأحد.