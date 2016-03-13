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أستاذ بمعهد بحوث العيون: تناول البرجر والسوسيس سبب الإصابة بالأمراض المزمنة

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أستاذ بمعهد بحوث العيون: تناول البرجر والسوسيس سبب الإصابة بالأمراض المزمنة أستاذ بمعهد بحوث العيون: تناول البرجر والسوسيس سبب الإصابة بالأمراض المزمنة
أكد الدكتورة خديجة سالم، رئيس قسم الصحة العامة بمعهد بحوث أمراض العيون، التابع لوزارة البحث العلمى، أن تناول البرجر والسوسيس أحد أهم العوامل التى تساهم فى الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل فيروس سى والسرطان وغيرها.

وأضافت "سالم"، خلال الندوة التى ينظمها المعهد تحت عنوان "الوقاية والتحكم فى الأمراض الجديدة والمتجددة"، أن من أحد أهم العوامل التى تساهم فى انتشار الأمراض المزمنة التغيرات الديموجرافية للسكان، بالإضافة إلى عدم وجود خطط للقضاء على الأمراض المزمنة والمستجدة.

وأشارت رئيس قسم الصحة العامة بمعهد بحوث أمراض العيون إلى أن من أخطار الأمراض التى تصيب الإنسان تليف الكبد، ويسببها تناول أدوية خاطئة بالإضافة إلى الإكثار من السكريات والكحوليات.

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مصر 365